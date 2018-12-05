2018-12-05T07:32:53+03:00
Спорт

Тренер СКА похвалил игроков команды после разгрома «Торпедо»

Илья Воробьев назвал победу со счетом 6:0 рабочей
Петр КИБЕР
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Тренер СКА похвалил игроков команды после разгрома «Торпедо». Фото: ХК СКАТренер СКА похвалил игроков команды после разгрома «Торпедо». Фото: ХК СКА
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Вчера в Петербурге был большой хоккей. После небольшого перерыва СКА вновь собрал в Ледовом дворце поклонников баталий с клюшками и шайбой. Матч против нижегородского «Торпедо» не обещал быть простой прогулкой, но закончился разгромом гостей.

- У нас было несколько дней без игр, поэтому первый период, можно сказать, вкатывались – надо все было делать быстрее. Потом взяли все в свои руки, очень солидно отработали ребята, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Илья Воробьев.

По словам наставника, в команде есть группа травмированных игроков из Прохоркина, Дергачева, Зуба, однако и без этих хоккеистов СКА смог разгромить «Торпедо».

Фееричная встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

- Сложный матч, нам надо побыстрее поработать над ошибками и готовиться к следующей игре, - сказал после проигрыша наставник гостей Дэвид Немировски.

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