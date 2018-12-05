Пожар вспыхнул в общежитии на юго-западе Петербурга

5 Дек. 09:00 2018-12-05T09:00:52+03:00

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Пока еще не успело рассвести, а жителям одного из домов в Кировском районе на Гутуевском острове в Петербурге пришлось срочно эвакуироваться на улицу на мороз. Огонь вспыхнувший в квартире на 10-м этаже на Двинской улице сделал для них это утро совсем не добрым.

Пожар начался около семи утра в среду, 5 декабря. Пламя охватило одну из квартир на 10-м этаже в доме 16 корпус 3 по Двинской улице. По словам местных жителей, в этом здании располагается общежитие. Что именно стало его причиной, на данный момент не известно, однако очевидцы высказывают множество версий.

- Это все гирлянды? Что ни декабрь, так квартиры горят пачками. Либо начинают использовать обогреватели-сушилки, вот и не держит проводка. Поэтому на ночь лучше не оставлять, - высказывают мнение петербуржцы в соцсети.

На месте пожара уже находится машина спасателей, которые приступили к тушению огня. Были ли пострадавшие в результате, возгорания, пока что информации нет. Остается надеяться, что все живы и здоровы.