2018-12-05T09:46:41+03:00
Происшествия

Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда

Огонь бушевал так сильно, что дым и пламя были видны далеко от места ЧП
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда.Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Всю ночь бойцы противопожарной службы МЧС Петербурга боролись с огнем, который вспыхнул вечером 4 декабря на складе бумаги в Невском районе города. ЧП, которому присвоили высокий третий ранг сложности, удалось ликвидировать только к утру среды.

- В 6:28 5 декабря пожар на улице Латышских стрелков,29 полностью потушен, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

Всего, по сведениям экстренного ведомства, к борьбе с огнем привлекалось 18 единиц техники и 74 человека личного состава. По сведениям ТАСС, спасателям пришлось даже пригнать пожарный поезд, чтобы справиться с задачей. И это не удивительно, ведь общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Пожар на складе бумажной продукции в Петербурге.Видео в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец

Петербуржцы, приславшие в редакцию «Комсомольской правды» видео сообщают, что дым и огонь был виден далеко от места ЧП. Но, несмотря на масштаб, никто из людей по счастью не пострадал. Размер ущерба и причины возгорания станут известны позднее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника
Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на бумажном складе в Петербурге
У петербургской фирмы пропал грузовик с 20 тоннами куриного фарша
В Эрмитаже у туристки украли банковскую карту и сняли с нее миллион рублей
Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в Петербурге
Пожар вспыхнул в общежитии на юго-западе Петербурга
Тренер СКА похвалил игроков команды после разгрома «Торпедо»
Петербуржец спас уточку, вмерзшую в лед Крюкова канала
Пожар на складе с бумажной продукцией в Петербурге: ранг сложности повышен уже до №3
Петербургские полицейские устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами товарного поезда
Аэропорт Пулково не назовут в честь Петра Первого, несмотря на желание горожан
«Лада» столкнулась «лоб в лоб» с грузовиком в Волховском районе
Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы