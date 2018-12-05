2018-12-05T09:46:41+03:00
Происшествия

Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда

Огонь бушевал так сильно, что дым и пламя были видны далеко от места ЧП
Петр КИБЕР
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Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда.Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Всю ночь бойцы противопожарной службы МЧС Петербурга боролись с огнем, который вспыхнул вечером 4 декабря на складе бумаги в Невском районе города. ЧП, которому присвоили высокий третий ранг сложности, удалось ликвидировать только к утру среды.

- В 6:28 5 декабря пожар на улице Латышских стрелков,29 полностью потушен, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

Всего, по сведениям экстренного ведомства, к борьбе с огнем привлекалось 18 единиц техники и 74 человека личного состава. По сведениям ТАСС, спасателям пришлось даже пригнать пожарный поезд, чтобы справиться с задачей. И это не удивительно, ведь общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Пожар на складе бумажной продукции в Петербурге.Видео в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец

Петербуржцы, приславшие в редакцию «Комсомольской правды» видео сообщают, что дым и огонь был виден далеко от места ЧП. Но, несмотря на масштаб, никто из людей по счастью не пострадал. Размер ущерба и причины возгорания станут известны позднее.

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