5 Дек. 10:42 2018-12-05T10:42:55+03:00

В Эрмитаже у туристки украли банковскую карту и сняли с нее миллион рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Точно также пострадала и еще одна женщина, но там ущерб оказался меньше

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Миллионным убытком закончился поход в Эрмитаж для 28-летней любительницы искусства. Во время экскурсии по самому известному петербургскому музею у нее украли банковскую карту, с которой исчезла крупная сумма.

- 4 декабря в 78-й отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что у нее из сумочки пропала карта. Позднее, при проверке баланса оказалось, что на счете не хватает одного миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Но пострадавшая не осталась в одиночестве. Буквально через десять минут в то же отделение пришла еще одна экскурсантка, которая рассказала аналогичную историю. Разница оказалась лишь в сумме похищенного – у женщины с украденной карты списали 29 тысяч рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Кража», поисками ловких карманников занимаются сотрудники полиции.