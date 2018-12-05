В Эрмитаже у туристки украли банковскую карту и сняли с нее миллион рублей
Миллионным убытком закончился поход в Эрмитаж для 28-летней любительницы искусства. Во время экскурсии по самому известному петербургскому музею у нее украли банковскую карту, с которой исчезла крупная сумма.
- 4 декабря в 78-й отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что у нее из сумочки пропала карта. Позднее, при проверке баланса оказалось, что на счете не хватает одного миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Но пострадавшая не осталась в одиночестве. Буквально через десять минут в то же отделение пришла еще одна экскурсантка, которая рассказала аналогичную историю. Разница оказалась лишь в сумме похищенного – у женщины с украденной карты списали 29 тысяч рублей.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье «Кража», поисками ловких карманников занимаются сотрудники полиции.