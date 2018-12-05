У петербургской фирмы пропал грузовик с 20 тоннами куриного фарша

5 Дек. 11:03 2018-12-05T11:03:51+03:00

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Полиция Василеостровского района Петербурга занялась расследованием инцидента, произошедшим за несколько сотен километров от Северной столицы. В правоохранительные органы обратился бизнесмен, у которого по дороге из Брянска в Новгород пропали 20 тонн куриного фарша.

- Мужчина заявил, что по договору его компании должны были привезти товар на сумму в 1 миллион 600 тысяч рублей, однако нанятая машина до места назначения так и не доехала, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам предпринимателя, еще 27 ноября он договорился с другими коммерсантами о поставке 20 тонн куриного фарша. Машину предоставили продавцы товара из Брянской области. Уже 29 ноября 37-летний водитель загрузился на складе и выехал в сторону Новгорода, однако до места так и не добрался.

Через несколько дней обеспокоенные коммерсанты начали разыскивать свой товар, однако ни грузовик марки «МАН», ни водитель так и не нашлись. Телефон шофера не отвечал, поэтому петербургским бизнесменам ничего не оставалось, как пойти в полицию. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцдента.