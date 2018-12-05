2018-12-05T12:30:06+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на бумажном складе в Петербурге

Несмотря на масштаб ЧП – огонь бушевал на 2000 квадратных метров, никаких вредных веществ обнаружено не было
Петр КИБЕР
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Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на бумажном складе в Петербурге.Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на бумажном складе в Петербурге.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Грандиозный пожар, произошедший вчера на складе бумажной продукции в Петербурге, который тушили с вечера 4 декабря до утра 5 декабря больше 70 бойцов МЧС, был заметен из многих районов города благодаря столбу черного дыма, поднимавшегося в небо. Именно наличие вредных веществ в атмосфере и решили проверить в Роспотребнадзоре.

- Согласно данным исследования, наличия превышения норм диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сажи, взвешенных веществ, бензапирена, хлористого водорода, ацетальдегида, формальдегида, бензола, фенола, бензина, сероводорода, аммиака и стирола не обнаружено, - сообщает пресс-служба ведомства.

По заверениям проверяющих, санитарно- эпидемиологическая обстановка в городе благополучная и стабильная.

Напомним, что серьезный пожар, сложность которого повышалась до 3-го ранга, вспыхнул на улице Латышских стрелков, 29 в 21:56 4 декабря. А потушить огонь, по некоторым данным с помощью пожарного поезда, удалось только в 6:28 5 числа.

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