2018-12-05T12:51:08+03:00
Общество

Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника

Решение о наложении штрафа на женщину вынесла прокуратура
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments6
Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника.Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:

Слово – не воробей, об этой народной мудрости напомнила работнице одной из бюджетных организаций Петербурга прокуратура Курортного района. Женщине, которая в ходе совещания оскорбила своего непосредственного начальника, назначили тысячу рублей штрафа.

- Установлено, что правонарушитель, допустила высказывание в адрес руководителя, направленное на унижение его чести и достоинства, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Наверняка, в пылу разбора трудовых взаимоотношений между сотрудниками такое бывает нередко. Любую из строек можно было бы останавливать, если бы каждое бранное слово становилось причиной для разбирательств.

Но поскольку дело происходило в одном из социальных заведений города на Неве, то интеллигентный руководитель не стерпел резкостей в свой адрес и обратился в прокуратуру. А так как оскорбление является административным нарушением, то против несдержанной на язык женщины завели дело. Теперь нарушительница порядка наверняка дважды подумает, прежде чем открывать рот.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге сняли с рейсов двадцать маршруток после проверок
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму