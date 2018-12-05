Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника

5 Дек. 12:51 2018-12-05T12:51:08+03:00

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Слово – не воробей, об этой народной мудрости напомнила работнице одной из бюджетных организаций Петербурга прокуратура Курортного района. Женщине, которая в ходе совещания оскорбила своего непосредственного начальника, назначили тысячу рублей штрафа.

- Установлено, что правонарушитель, допустила высказывание в адрес руководителя, направленное на унижение его чести и достоинства, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Наверняка, в пылу разбора трудовых взаимоотношений между сотрудниками такое бывает нередко. Любую из строек можно было бы останавливать, если бы каждое бранное слово становилось причиной для разбирательств.

Но поскольку дело происходило в одном из социальных заведений города на Неве, то интеллигентный руководитель не стерпел резкостей в свой адрес и обратился в прокуратуру. А так как оскорбление является административным нарушением, то против несдержанной на язык женщины завели дело. Теперь нарушительница порядка наверняка дважды подумает, прежде чем открывать рот.