Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково
Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макаров высказался за присвоение Пулково имени Александра Невского. По мнению спикера парламента, такое решение будет логичным, ибо в городе на Неве хранятся мощи князя.
- Он великий дипломат и величайший правитель. Наш покровитель. Я рад, что столько людей подписались. Пётр I больше подходит Воронежу, - приводят слова Макарова «Невские новости».
Напомним, что всероссийская акция «Великие имена России», в рамках которой названия российских аэропортов должны быть дополнены именами великих деятелей искусства и культуры, завершилась вчера, 4 декабря. Но Пулково в окончательных списках не оказалось, так как Петра Великого получил Воронеж.
По решению экспертного совета, в голосовании по Северной столице пройдет второй тур, в котором горожане выберут победителя из тройки: Александр Невский, Дмитрий Шостакович и Федор Достоевский.