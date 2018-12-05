2018-12-05T13:46:45+03:00
Общество

Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково

Вячеслав Макаров считает, что такое решение будет логичным и правильным
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments5
Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково.Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макаров высказался за присвоение Пулково имени Александра Невского. По мнению спикера парламента, такое решение будет логичным, ибо в городе на Неве хранятся мощи князя.

- Он великий дипломат и величайший правитель. Наш покровитель. Я рад, что столько людей подписались. Пётр I больше подходит Воронежу, - приводят слова Макарова «Невские новости».

Напомним, что всероссийская акция «Великие имена России», в рамках которой названия российских аэропортов должны быть дополнены именами великих деятелей искусства и культуры, завершилась вчера, 4 декабря. Но Пулково в окончательных списках не оказалось, так как Петра Великого получил Воронеж.

По решению экспертного совета, в голосовании по Северной столице пройдет второй тур, в котором горожане выберут победителя из тройки: Александр Невский, Дмитрий Шостакович и Федор Достоевский.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге
Пациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу Ленобласти
Замурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота Ахилла
Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей
Парк Интернационалистов вновь включат в перечень зеленых зон Петербурга
Смольный заявил, что полностью рассчитался с «Метростроем»
Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника
Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на бумажном складе в Петербурге
У петербургской фирмы пропал грузовик с 20 тоннами куриного фарша
В Эрмитаже у туристки украли банковскую карту и сняли с нее миллион рублей
Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда
Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в Петербурге
Пожар вспыхнул в общежитии на юго-западе Петербурга
Тренер СКА похвалил игроков команды после разгрома «Торпедо»
Петербуржец спас уточку, вмерзшую в лед Крюкова канала
Пожар на складе с бумажной продукцией в Петербурге: ранг сложности повышен уже до №3
Петербургские полицейские устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами товарного поезда
Аэропорт Пулково не назовут в честь Петра Первого, несмотря на желание горожан
«Лада» столкнулась «лоб в лоб» с грузовиком в Волховском районе
Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы