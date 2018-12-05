2018-12-05T13:46:45+03:00
Общество

Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково

Вячеслав Макаров считает, что такое решение будет логичным и правильным
Петр КИБЕР
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Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково.Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково.Фото: Александр КАТЕРУША
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Глава петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макаров высказался за присвоение Пулково имени Александра Невского. По мнению спикера парламента, такое решение будет логичным, ибо в городе на Неве хранятся мощи князя.

- Он великий дипломат и величайший правитель. Наш покровитель. Я рад, что столько людей подписались. Пётр I больше подходит Воронежу, - приводят слова Макарова «Невские новости».

Напомним, что всероссийская акция «Великие имена России», в рамках которой названия российских аэропортов должны быть дополнены именами великих деятелей искусства и культуры, завершилась вчера, 4 декабря. Но Пулково в окончательных списках не оказалось, так как Петра Великого получил Воронеж.

По решению экспертного совета, в голосовании по Северной столице пройдет второй тур, в котором горожане выберут победителя из тройки: Александр Невский, Дмитрий Шостакович и Федор Достоевский.

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