2018-12-05T14:15:52+03:00
Общество

Смольный заявил, что полностью рассчитался с «Метростроем»

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили, что деньги строителям перечисляются регулярно
Петр КИБЕР
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Смольный заявил, что полностью рассчитался с «Метростроем». Фото: «Метрострой»Смольный заявил, что полностью рассчитался с «Метростроем». Фото: «Метрострой»
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Власти Петербурга ответили «Метрострою» на претензии о неполном погашении задолженности по строительству объектов Фрунзенского радиуса. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) заявили, что деньги выплачены в срок.

- На данный момент заказчик в полном объеме принял и оплатил все предъявленные подрядной организацией работы по сооружению станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», - сообщает пресс-служба КРТИ.

По словам представителей Смольного, согласно контракту город должен рассчитываться со строителями ежемесячно, однако по поручению вице-губернатора Игоря Албина, делает это по предъявлению документации практически ежедневно.

Напомним, что ранее пресс-служба «Метростроя» распространила заявление, в котором говорится о задолженности в 600 миллионов рублей перед компанией.

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