2018-12-05T14:36:24+03:00
Общество

Парк Интернационалистов вновь включат в перечень зеленых зон Петербурга

А вот в Малиновке все же появится православный храм
Петр КИБЕР
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Парк Интернационалистов вновь включат в перечень зеленых зон Петербурга. Фото: vk.com/kupchinozaparkПарк Интернационалистов вновь включат в перечень зеленых зон Петербурга. Фото: vk.com/kupchinozapark
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Сегодня в петербургском парламенте прошло второе чтение законопроекта, на котором депутаты рассматривали внесение изменений в городской закон «О зеленых насаждениях общего пользования» - сокращенно ЗНОП. Главными вопросами повестки дня было включение в перечень зеленых зон парка Интернационалистов, а также строительство храма в Малиновке.

- Петербургский парламент поддержал сохранение парка Интернационалистов и проголосовал за поправку депутатов Дмитриевой-Трохманенко-Резника. 49 голосов «за». Друзья, поздравляем вас с долгожданной победой, - написали активисты в группе «Защитим парк Интернационалистов».

Но радость жителей Купчино, отстоявших зеленую зону, в которой планировалось строительство океанариума, несколько нивелируют обитатели Ржевки, выступавшие против появления православного храма в парке Малиновка. Здесь, как решили депутаты, объект все же появится.

Также народные избранники на стали голосовать за расширение границ парка 300-летия Петербурга, Муринского парка, Удельного парка, парка Академика Сахарова, Дёминского сада, а также сохранения сада 30-летия Октября и сквера в Кузнечном переулке.

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