2018-12-05T15:21:06+03:00
Общество

Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей

Чиновник вступил в сговор с коммерсантом, надеясь незаметно украсть бюджетные деньги
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей Фото: архив "КП"Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Петербурге под стражей оказался 46-летний заместитель главы местной администрации муниципального образования «Народный». Арест связан с делом о мошенничестве с контрактами. Чиновника и его сообщника обвиняют в хищении более 6,3 миллионов рублей.

- Стражи правопорядка Невского района города задержали двух подозреваемых, которые обвиняются в краже бюджетных денег: 40-летний генеральный директор одной коммерческой организации и ранее судимый чиновник, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу.

Как сообщает 5 декабря следственный комитет города на Неве, в начале 2018 года с фирмой 40-летнего коммерсанта был заключен контакт на крупную сумму, по которому его компания должна была заниматься уборкой территории округа «Народный». С февраля по ноябрь текущего года на счет организации было перечислено более 6 миллионов 350 тысяч. Однако сотрудники фирмы чистили дорожки от снега, листьев и грязи, выкидывали мусор из урн и следили за порядком далеко не так исправно, как то предполагала оплаченная сумма. В основном все работы производились лишь на бумаге.

Чиновнику и гендиректору фирмы были предъявлены обвинения. Коммерсант помещен под домашний арест, а вот замглавы местной администрации оказался за решеткой на время, пока будет продолжаться следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге
Пациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу Ленобласти
Замурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота Ахилла
Парк Интернационалистов вновь включат в перечень зеленых зон Петербурга
Смольный заявил, что полностью рассчитался с «Метростроем»
Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково
Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника
Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на бумажном складе в Петербурге
У петербургской фирмы пропал грузовик с 20 тоннами куриного фарша
В Эрмитаже у туристки украли банковскую карту и сняли с нее миллион рублей
Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда
Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в Петербурге
Пожар вспыхнул в общежитии на юго-западе Петербурга
Тренер СКА похвалил игроков команды после разгрома «Торпедо»
Петербуржец спас уточку, вмерзшую в лед Крюкова канала
Пожар на складе с бумажной продукцией в Петербурге: ранг сложности повышен уже до №3
Петербургские полицейские устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами товарного поезда
Аэропорт Пулково не назовут в честь Петра Первого, несмотря на желание горожан
«Лада» столкнулась «лоб в лоб» с грузовиком в Волховском районе
Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы