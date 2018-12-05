Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-05T15:21:06+03:00

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В Петербурге под стражей оказался 46-летний заместитель главы местной администрации муниципального образования «Народный». Арест связан с делом о мошенничестве с контрактами. Чиновника и его сообщника обвиняют в хищении более 6,3 миллионов рублей.

- Стражи правопорядка Невского района города задержали двух подозреваемых, которые обвиняются в краже бюджетных денег: 40-летний генеральный директор одной коммерческой организации и ранее судимый чиновник, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу.

Как сообщает 5 декабря следственный комитет города на Неве, в начале 2018 года с фирмой 40-летнего коммерсанта был заключен контакт на крупную сумму, по которому его компания должна была заниматься уборкой территории округа «Народный». С февраля по ноябрь текущего года на счет организации было перечислено более 6 миллионов 350 тысяч. Однако сотрудники фирмы чистили дорожки от снега, листьев и грязи, выкидывали мусор из урн и следили за порядком далеко не так исправно, как то предполагала оплаченная сумма. В основном все работы производились лишь на бумаге.

Чиновнику и гендиректору фирмы были предъявлены обвинения. Коммерсант помещен под домашний арест, а вот замглавы местной администрации оказался за решеткой на время, пока будет продолжаться следствие.