2018-12-05T15:19:35+03:00
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Замурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота Ахилла

Глава Ленобласти поздравит самых ярких популяризаторов местного туризма
Лилия КОЗЛОВА
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Замурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота АхиллаЗамурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота АхиллаФото: Олег ЗОЛОТО
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В конце рабочей недели, 7 декабря, в Доме правительства Ленинградской области, который находится на Суворовском проспекте в Петербурге пройдет торжественное награждение призеров конкурса #встречаемсявленобласти. Самых ярких популяризаторов местного туризма лично поздравит глава региона Александр Дрозденко, а особым гостем на мероприятии, который тоже удостоится знака отличия, будет знаменитый символ и хранитель Эрмитажа – кот Ахилл.

Награждение состоится как раз накануне 10-летнего юбилея Музея Кошки, расположенного во Всеволожском районе области. Именно туда на своей страничке в социальной сети белоснежный музейный кот зазывал своих подписчиков.

- Музей Кошки во Всеволожском районе – это первый в России музей, посвященный именно этим хвостатым животным. Открыт он был в 2008 году и с тех пор здесь собрано около четырех тысяч экспонатов со всего мира, - рассказала пресс-служба Республики кошек.

Благодаря музею в районе формируется музейно-туристический центр, который привлекает внимание не только к животным, но и достопримечательностям города и его окрестностям. Интересно, что даже очертания на карте Всеволожского района напоминает кота.

- Кошки в нашем районе играют не последнюю роль. Не случайно наличие здесь таких замурчательных названий как деревня Котово, - считает создатель музея ветеринар Анна Кондратьева.

О том, кто станет еще призером конкурса по привлечению туристов в Ленинградскую область и какими способами они это делают, узнаем 7 декабря.

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