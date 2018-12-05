2018-12-05T15:53:23+03:00
Происшествия

Пациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу Ленобласти

Мужчины познакомились в палате психиатрической больницы и решили съездить отдохнуть на дачу
Лилия КОЗЛОВА
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Пациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу ЛенобластиПациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу ЛенобластиФото: Елена РАКОВА
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В Ленинградской области раскрыто жестокое убийство, которое произошло недалеко от деревни Краколье Кингисеппского района. С момента как в обочине лесной дороги был найден труп 40-летнего мужчины с множественными ранениями 3 декабря, следственному комитету потребовалось всего пару дней, чтобы найти того, кто это сделал.

- Под подозрением оказался 34-летний житель Петербурга. Следствие считает, что 2 декабря мужчина позвал своего приятеля на дачу в поселок Усть-Луга Кингисеппского района Ленобласти. Товарищи сначала ехали на такси, а после вышли у развилки дорог в районе деревни Краколье и отправились пешком по лесной дороге, - сообщает Следственный комитет Ленобласти.

Пока приятели добирались до дачи, 34-летний петербуржец напал на второго мужчину, около десяти раз всадил нож ему в грудь, после чего сбежал. О мотивах убийства следствие не уточняет, однако известно, что оба товарища не совсем психически здоровы. Несколько лет назад они познакомились в одной из больниц для душевно больных в Петербурге во время лечения.

По данным 5 декабря СК Ленобласти, 34-летний мужчина задержан и заключен под стражу. Во время обысков в его квартире был найден нож, которым, вероятно, он и убивал своего знакомого. После комплекса следственных действий и экспертиз, будет установлена истина.

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