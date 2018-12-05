2018-12-06T07:37:38+03:00
Общество

В Ленинградской области запустили онлайн-проект по сбору народных инициатив

Каждый житель через интернет может предложить, как сделать жизнь 47-го региона лучше
Петр КИБЕР
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Сбор инициатив запущен на портале «Мониторинг Ленинградской области». Фото: monitoring.lenreg.ruСбор инициатив запущен на портале «Мониторинг Ленинградской области». Фото: monitoring.lenreg.ru
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Власти Ленинградской области решили обратиться к самому неисчерпаемому источнику идей – народу и дали возможность жителям региона в режиме онлайн высказывать предложения, которые могли бы улучшить жизнь самих людей.

- Сбор инициатив запущен на портале «Мониторинг Ленинградской области», - сообщает пресс-служба регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Здесь каждый человек может предложить свою идею, или же проголосовать за понравившееся предложение, которое опубликовал кто-то другой. Самые интересные инициативы, набравшие наибольшее число голосов, власти Ленобласти обещают пустить в реализацию.

В английском языке для этого есть специальный термин – краудсорсинг – решение проблемы общими силами. В России же говорят проще – одна голова хорошо, а две – лучше. И тем более 1,7 миллиона человек – именно столько живет в области.

Первый пакет идей соберут уже к марту 2019 года и включат в стратегию развития 47-го региона. Но онлайн проект не прекратится, а будет работать дальше.

- Современные технологии позволяют нам услышать пожелания абсолютно всех жителей области, которые готовы поддержать реализацию наиболее важных инициатив, даже не выходя из дома, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

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