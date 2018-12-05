СЕГОДНЯ 19:37 2018-12-05T19:37:31+03:00

Более сотни светофоров на солнечных батареях установили в Петербурге за год Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

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В течение 2018 года на территории Петербурга было установлено 102 светофора типа Т-7 на солнечных батареях. Необычные для пасмурного города на Неве конструкции были размещены на нерегулируемых пешеходных переходах.

- Такие светофоры обеспечивают безопасность дорожного движения, так как привлекают внимание водителей миганием, что является особенно актуальным в темное время суток, - рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

«Солнечные» светофоры работают автономно и не требуют подключения к электроснабжению, так как в течение дня они накапливают энергию благодаря встроенной панели. Выбор мест, где будут установлены такие конструкции, основывался на обращениях Управления ГИБДД ГУ МВД России и районных отделов ГИБДД УМВД по Петербургу. Разумеется, также в перечень вошли места, где находятся детские и учебные учреждения.

Всего светофоры на солнечных батареях появились на 52 адресах: Адмиралтейском, Выборгском, Курортном, Калининском, Красносельском, Московском, Невском, Петродворцовом, Приморском, Петроградском и Центральном районах. Остается надеяться, что облака и дожди не помешают их работе, а солнечной энергии будет достаточно для зарядки.