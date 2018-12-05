2018-12-05T19:37:31+03:00
Общество

Более сотни светофоров на солнечных батареях установили в Петербурге за год

Такие конструкции призваны экономить электроэнергию в городе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Более сотни светофоров на солнечных батареях установили в Петербурге за годБолее сотни светофоров на солнечных батареях установили в Петербурге за годФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
Изменить размер текста:

В течение 2018 года на территории Петербурга было установлено 102 светофора типа Т-7 на солнечных батареях. Необычные для пасмурного города на Неве конструкции были размещены на нерегулируемых пешеходных переходах.

- Такие светофоры обеспечивают безопасность дорожного движения, так как привлекают внимание водителей миганием, что является особенно актуальным в темное время суток, - рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

«Солнечные» светофоры работают автономно и не требуют подключения к электроснабжению, так как в течение дня они накапливают энергию благодаря встроенной панели. Выбор мест, где будут установлены такие конструкции, основывался на обращениях Управления ГИБДД ГУ МВД России и районных отделов ГИБДД УМВД по Петербургу. Разумеется, также в перечень вошли места, где находятся детские и учебные учреждения.

Всего светофоры на солнечных батареях появились на 52 адресах: Адмиралтейском, Выборгском, Курортном, Калининском, Красносельском, Московском, Невском, Петродворцовом, Приморском, Петроградском и Центральном районах. Остается надеяться, что облака и дожди не помешают их работе, а солнечной энергии будет достаточно для зарядки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге начнут контролировать деятельность такси
Завершилась реставрация интерьеров «Дома Мятлевых» в Петербурге
В Ленинградской области запустили онлайн-проект по сбору народных инициатив
Беглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге
Пациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу Ленобласти
Замурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота Ахилла
Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей
Парк Интернационалистов вновь включат в перечень зеленых зон Петербурга
Смольный заявил, что полностью рассчитался с «Метростроем»
Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково
Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника
Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на бумажном складе в Петербурге
У петербургской фирмы пропал грузовик с 20 тоннами куриного фарша
В Эрмитаже у туристки украли банковскую карту и сняли с нее миллион рублей
Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда
Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в Петербурге
Пожар вспыхнул в общежитии на юго-западе Петербурга
Тренер СКА похвалил игроков команды после разгрома «Торпедо»
Петербуржец спас уточку, вмерзшую в лед Крюкова канала
Пожар на складе с бумажной продукцией в Петербурге: ранг сложности повышен уже до №3
Петербургские полицейские устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами товарного поезда
Аэропорт Пулково не назовут в честь Петра Первого, несмотря на желание горожан
«Лада» столкнулась «лоб в лоб» с грузовиком в Волховском районе
Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы