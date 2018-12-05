В Петербурге начнут контролировать деятельность такси

5 Дек. 19:57 2018-12-05T21:32:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро деятельность сервисов такси в Петербурге может быть строго регламентирована на законодательном уровне. Пассажирские перевозки после этого должны стать значительно безопаснее, считают депутаты города на Неве. Такая инициатива поднималась уже не первый раз, однако по сей день четких решений принято не было.

- Практически ежедневно в новостях появляются сообщения о ДТП с участием такси. Например, несколько месяцев назад произошла авария на Синопской набережной. Водитель заснул за рулем и врезался в припаркованную машину. После этого пассажир оказался в больнице. И это не единичный случай, - отметил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок.

Парламентарий вместе со своим коллегой Алексеем Макаровым представили законопроект, в котором четко прописан регламент соблюдения требований к перевозкам в такси. Данная инициатива была поддержана в первом чтении на пленарном заседании в среду, 5 декабря.

В частности, среди важного депутаты отметили обязательный водительский стаж от трех лет, наличие опознавательных знаков на машине – «шашечек», а также прохождение медицинского освидетельствования шоферов перед каждым выходом на линию. Предполагается, что контролировать эту область будет комитет по транспорту. Также они будут выезжать на проверки, планово осматривать состояние такси и проводить профилактические мероприятия.