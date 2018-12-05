Пьяный дебошир сломал нос 4-летнему малышу за разбитый градусник в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:24 2018-12-05T21:30:20+03:00

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Жестокое наказание за разбитый градусник. В Петербурге 35-летний мужчина сломал нос четырехлетнему ребенку. Однако такое суровое поведение вспыльчивого жителя города не осталось без внимание. В отношении него уже возбуждено уголовное дело, а прокуратура Выборгского района выдвинула обвинения.

- Разбитый градусник чуть не стал причиной настоящей трагедии. Пьяный петербуржец резко пришел в ярость и поднял руку на малыша, который болеет саркомой. При этом дебошир еще и угрожал малышу убийством, - сообщила прокуратура города на Неве.

Вспыльчивый мужчина избил не своего ребенка, а сожительницы. Казалось бы, понимая все аспекты того, что малютка серьезно болен, он должен оберегать и заботиться о чаде как родной отец. Однако оказавшись «под градусом», вспышка ненависти и агрессии в мужчине переборола все, и в результате ребенок получил закрытый перелом костей носа.

За жестокие побои 35-летний петербуржец пока что дал подписку о невыезде и на бумаге пообещал вести себя прилежно. В дальнейшем суд решит, какое наказание избрать обидчику ребенка.