2018-12-05T21:30:20+03:00
Происшествия

Пьяный дебошир сломал нос 4-летнему малышу за разбитый градусник в Петербурге

Кроме того, несдержанный мужчина угрожал больному ребенку убийством
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пьяный дебошир сломал нос 4-летнему малышу за разбитый градусник в ПетербургеПьяный дебошир сломал нос 4-летнему малышу за разбитый градусник в ПетербургеФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Жестокое наказание за разбитый градусник. В Петербурге 35-летний мужчина сломал нос четырехлетнему ребенку. Однако такое суровое поведение вспыльчивого жителя города не осталось без внимание. В отношении него уже возбуждено уголовное дело, а прокуратура Выборгского района выдвинула обвинения.

- Разбитый градусник чуть не стал причиной настоящей трагедии. Пьяный петербуржец резко пришел в ярость и поднял руку на малыша, который болеет саркомой. При этом дебошир еще и угрожал малышу убийством, - сообщила прокуратура города на Неве.

Вспыльчивый мужчина избил не своего ребенка, а сожительницы. Казалось бы, понимая все аспекты того, что малютка серьезно болен, он должен оберегать и заботиться о чаде как родной отец. Однако оказавшись «под градусом», вспышка ненависти и агрессии в мужчине переборола все, и в результате ребенок получил закрытый перелом костей носа.

За жестокие побои 35-летний петербуржец пока что дал подписку о невыезде и на бумаге пообещал вести себя прилежно. В дальнейшем суд решит, какое наказание избрать обидчику ребенка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге сняли с рейсов двадцать маршруток после проверок
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму