Мошенника, обокравшего петербургского ветерана ВОВ задержали

СЕГОДНЯ 20:44 2018-12-05T20:44:20+03:00

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Буквально в считанные часы в Петербурге разыскали и задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве и краже у супружеской престарелой пары почти двух миллионов рублей. Ранее министр внутренних дел России Владимир Колоколев поручил главку региона проверить громкое дело, которое обсуждалось в СМИ, найти и наказать обидчика ветерана Великой Отечественной войны и его жены.

- Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в краже у пенсионеров крупной суммы денег, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Раскрытием преступления занялись самые опытные сотрудники полиции Петербурга. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они обнаружили 28-летнего безработного мужчину. Сотрудники правопорядка устроили обыск в квартире подозреваемого и нашли там вещи, которые смогут стать доказательством его виновности.

- В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, - отметила Ирина Волк.