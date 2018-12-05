2018-12-05T21:13:38+03:00
Происшествия

Мужчина с пистолетом бегает по ТЦ «Невский» на Дыбенко

Два магазина на втором этаже комплекса закрыты. Посетители прячутся за лестницами
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина с пистолетом бегает по ТЦ «Невский» на Дыбенко Фото: архив "КП"Мужчина с пистолетом бегает по ТЦ «Невский» на Дыбенко Фото: архив "КП"
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В торговом центре «Невский» на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков в Петербурге бегает мужчина с пистолетом. Никаких сведений о выстрелах или пострадавших нет. Как выглядит потенциально опасный человек с оружием, не известно.

- На втором этаже центра закрыты два магазина. Посетители прячутся за лестницей, - сообщает с места происшествия корреспондент «КП».

Торговый центр возле станции метро «Дыбенко» имеет два корпуса. Вооруженный мужчина, предположительно, находится во втором. Рядом с местом, где был замечен человек с пистолетом, находятся детские магазины.

На данный момент охрана ТЦ проверяет первый и второй этажи. Где именно находится не адекватный человек, не известно. Есть вероятность, что он убежал. Мы будет продолжать следить за ситуацией.

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