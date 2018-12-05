Инормарка сбила 10-летнего ребенка в Красносельском районе Петербурга

5 Дек. 21:41 2018-12-05T21:41:15+03:00

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Серьезная авария произошла вечером в среду, 5 декабря, в Красносельском районе Петербурга. В результате ДТП пострадал ребенок. После удара 10-летний школьник был экстренно госпитализирован в больницу.

- Авария произошла в 18:00 вечера на улице Тамбасова в района дома № 9. Под колеса иномарки попал ребенок 2008 года рождения, - сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД России по Петербургу.

Когда произошло ДТП, на улице уже было темно. Несовершеннолетнего сбил автомобиль «Митсубиси Лансер», за рулем которого находился 37-летний водитель. Сообщается, что инцидент произошел на участке дороги, где находится регулируемый пешеходный переход. Однако не уточняется, на какой именно сигнал светофора переходил улицу ребенок.

В результате ребенок, чей пол сотрудники ГИБДД не сообщают, остался жив. Однако прибывшие на место происшествие медики оценили его состояние, как средней тяжести. Сейчас ребенок доставлен в городскую детскую больницу. Дорожная полиция разбирается с обстоятельствами, при которых произошло ДТП.