2018-12-05T21:41:15+03:00
Происшествия

Инормарка сбила 10-летнего ребенка в Красносельском районе Петербурга

Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу
Лилия КОЗЛОВА
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Инормарка сбила 10-летнего ребенка в Красносельском районе ПетербургаИнормарка сбила 10-летнего ребенка в Красносельском районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Серьезная авария произошла вечером в среду, 5 декабря, в Красносельском районе Петербурга. В результате ДТП пострадал ребенок. После удара 10-летний школьник был экстренно госпитализирован в больницу.

- Авария произошла в 18:00 вечера на улице Тамбасова в района дома № 9. Под колеса иномарки попал ребенок 2008 года рождения, - сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД России по Петербургу.

Когда произошло ДТП, на улице уже было темно. Несовершеннолетнего сбил автомобиль «Митсубиси Лансер», за рулем которого находился 37-летний водитель. Сообщается, что инцидент произошел на участке дороги, где находится регулируемый пешеходный переход. Однако не уточняется, на какой именно сигнал светофора переходил улицу ребенок.

В результате ребенок, чей пол сотрудники ГИБДД не сообщают, остался жив. Однако прибывшие на место происшествие медики оценили его состояние, как средней тяжести. Сейчас ребенок доставлен в городскую детскую больницу. Дорожная полиция разбирается с обстоятельствами, при которых произошло ДТП.

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