2018-12-05T22:27:07+03:00
Спорт

Стадион "Зенита" "Санкт-Петербург" в декабре превратится в хоккейную арену

На последний месяц этого года запланировано два хоккейных матча
Елена МОЛОДКИНА
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Первый матч состоится уже 16 декабря. Фото: ФХР, СКА, "Зенит"Первый матч состоится уже 16 декабря. Фото: ФХР, СКА, "Зенит"
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Уже в следующее воскресенье, 16 декабря, стадион "Зенита" "Санкт-Петербург" превратится в настоящую ледовую арену. На лед стадиона на Крестовском острове выйдут сборный команты России и Финляндии. Матч состоится в рамках Еврохоккейтура.

Федерация хоккея России и СКА опубликовали во "ВКонтакте" предаврительные эскизы арены в хоккейном формате. Зрелище впечатляющее! Ещу бы, ведь "Санкт-Петербург" - это самая посещаемая арена страны, так что хоккейный матч готовится побить рекорд по зрителям.

А 22 декабря на ледовую арену стадиона "Санкт-Петербург" выдут два армейских клуба. В матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды СКА и ЦСКА.

Напомним, поле на арене на Крестовском острове выдвижное. И там возможно проводить не только хоккейные матчи, но и концерты и даже байкерские заезды.

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