2018-12-05T23:04:46+03:00
Происшествия

На двоих мужчин в Петербурге напали с ножом из-за замечания

Подозреваемых доставили в участок
Елена МОЛОДКИНА
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Ведется проверка. Фото: Архив "КП"Ведется проверка. Фото: Архив "КП"
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Делать замечания незнакомцам - подчас себе дороже. Но двое петербуржцев, одному из которых 36, а другому 39 лет, молчать не стали.

Ночью 5 декабря они шли мимо жилого дома номер 11 на Канонерском острове и заметили там двоих мужчин помоложе, которые вели себя слишком шумно. Ну и сделали им замечание. Только вот вместо ожидаемого смирения, шумные горожане восприняли слова прохожих слишком агрессивно и неадекватно. Они не только полезли в драку, но и размахивали ножом, угрожая убийством.

Когда жильцы дома услышали шум драки и угрозы, сразу же позвонили в полицию.

- На место незамедлительно прибыли два наряда вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу.

Подозреваемых доставили в отделение полиции. Проводится доследственная проверка.

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