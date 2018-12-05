Более 640 тонн разделанной селедки не хотели пускать в Санкт-Петербург
В Рыбном порту Санкт-Петербутрга задержали замороженную селедку. Почти 640 тонн разделанной сельди, которая прибыла в Северную столицу России с Фарерских островов.
Груз, как и полагается, оставили на досмотр. Но в процессе государственный инспектор нашел несостыковки. Так, даты выработки, которые указаны на маркировочных этикетках селедки, отличаются от тех, что напечатаны в ветеринарном сертификате, который сопровождает продукцию.
Но государтсвенная ветринарная служба Фарерских островов смогла объяснить эти несостыковки, и сельд было решено пропустить. Однако представители Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям составили протокол об административном правонарушении.