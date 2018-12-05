2018-12-05T23:16:48+03:00
Общество

Более 640 тонн разделанной селедки не хотели пускать в Санкт-Петербург

Всему виной несоответствие дат в маркировке и сертификате
Елена МОЛОДКИНА
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Представители Фарерских островов смогли убедить контролеров. Фото: региональное Управление РоссельхознадзораПредставители Фарерских островов смогли убедить контролеров. Фото: региональное Управление Россельхознадзора
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В Рыбном порту Санкт-Петербутрга задержали замороженную селедку. Почти 640 тонн разделанной сельди, которая прибыла в Северную столицу России с Фарерских островов.

Груз, как и полагается, оставили на досмотр. Но в процессе государственный инспектор нашел несостыковки. Так, даты выработки, которые указаны на маркировочных этикетках селедки, отличаются от тех, что напечатаны в ветеринарном сертификате, который сопровождает продукцию.

Но государтсвенная ветринарная служба Фарерских островов смогла объяснить эти несостыковки, и сельд было решено пропустить. Однако представители Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям составили протокол об административном правонарушении.

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