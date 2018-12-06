Прогноз погоды на 6 декабря в Петербурге: Мокрый снег и около ноля
Очень внимательными и аккуратными стоит быть водителям и пешеходам, спешащим на работу утром 6 декабря. «Благодаря» небольшой оттепели и прихватившему ночью морозцу, дороги и тротуары Петербурга превратились в один большой каток. Не радуют прогнозом и синоптики.
- В четверг в Северной столице ожидается облачная погода с мокрым снегом, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1, атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
Не сильно поменяется погода и в ближайшие два дня. Пятница обещает быть близнецом четверга по всем показателям, а вот в субботу немного подморозит, но только ночью и всего до – 3 градусов. А в общем, конец рабочей недели и первый выходной день также «порадуют» петербуржцев мокрым снежком и облаками, за которыми не видно солнца.