СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-06T07:51:13+03:00

В течение суток температура может быть небольшое потепление, но на дорогах все равно гололед

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Очень внимательными и аккуратными стоит быть водителям и пешеходам, спешащим на работу утром 6 декабря. «Благодаря» небольшой оттепели и прихватившему ночью морозцу, дороги и тротуары Петербурга превратились в один большой каток. Не радуют прогнозом и синоптики.

- В четверг в Северной столице ожидается облачная погода с мокрым снегом, ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1, атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Не сильно поменяется погода и в ближайшие два дня. Пятница обещает быть близнецом четверга по всем показателям, а вот в субботу немного подморозит, но только ночью и всего до – 3 градусов. А в общем, конец рабочей недели и первый выходной день также «порадуют» петербуржцев мокрым снежком и облаками, за которыми не видно солнца.