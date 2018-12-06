В ДТП с такси на Обводном канале пострадал младенец

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-06T08:38:18+03:00

Авария с участием двух иномарок произошла в половину третьего ночи на почти пустом перекрестке с Рыбинской улицей

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Ночь – время, когда дороги пустеют, а водители жмут на педаль газа, отводя душу после дневных пробок. Но и самые серьезные аварии происходят тоже ночью. Так, около 2:30 6 декабря на перекрестке Обводного канала и Рыбинской улицы в ДТП пострадали несколько человек, в том числе грудной ребенок.

- Машина такси ударила проезжавший «Инфинити» в переднюю дверь. На место уже приехали три «скорые», - написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На первый взгляд, хоть машины и быль сильно разбиты, но авария не была уж слишком серьезной. По словам свидетелей, оказавшихся на месте столкновения, таксист сам выбрался из автомобиля, хоть и сильно хромал.

Но позднее оказалось, что в «Логане» с шашечками ехала женщина с грудным младенцем. Девочка 2018 года рождения была госпитализирована в состоянии средней тяжести, а ее 21-летнюю мать врачи увезли в крайне тяжелом состоянии.

В больницу отправились также водитель такси и 19-летняя пассажирка «Инфинити». Оба - средне-тяжелые.