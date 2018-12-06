«Малознакомая девушка» украла у петербуржца 200 тысяч рублей и угнала иномарку после проведенной ночи

6 Дек. 09:06 2018-12-06T09:06:11+03:00

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Мужчины, остерегайтесь беспорядочных половых связей – так гласил плакат, предупреждающий о вреде, который могут принести венерические заболевания. Но иногда встречи с девушками легкого поведения бьют не столько по здоровью сколько по карману. Так, визит малознакомой дамы обошелся петербуржцу в 739 тысяч рублей.

- 5 декабря в полицию Василеостровского района обратился гражданин 1982 года рождения с заявлением о том, что после ухода из гостиничного номера «малознакомой девушки» он недосчитался 19 тысяч рублей и ключей от машины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Позднее оказалось, что припаркованная в центре Петербурга иномарка также бесследно исчезла. Но и это не все, ведь в машине по словам заявителя, лежал конверт со 170 тысячами рублей. Прикинув стоимость своего «Киа Рио», общий ущерб незадачливый донжуан оценил почти в 740 тысяч. Теперь коварную жрицу любви ищет полиция.