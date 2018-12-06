2018-12-06T10:29:59+03:00
Звезды

На здании Российской национальной библиотеки появится памятная доска в честь ее директора Владимира Зайцева

Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения покойного руководителя РНБ
Петр КИБЕР
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На здании Российской национальной библиотеки появится памятная доска в честь ее директора Владимира Зайцева.На здании Российской национальной библиотеки появится памятная доска в честь ее директора Владимира Зайцева.Фото: "КП" Архив
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В ноябре исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Зайцева, руководившего Российской национальной библиотекой на протяжении 25 лет. В память о бывшем директоре, сегодня, 6 декабря, на здании РНБ появится мемориальная доска с его именем.

- В годы его директорства было построено современное книгохранилище на Московском проспекте, отремонтированы читальные залы главного здания, библиотека на набережной Фонтанки, 36, открыты Информационно-севисный центр, Центр правовой информации, Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера» и Федеральный центр консервации библиотечных фондов, - сообщает пресс-служба РНБ.

Руководить библиотекой, тогда еще называвшейся Государственной публичной имени Салтыкова-Щедрина, Владимир зайцев пришел в 1985 году. И при его руководстве удалось совершить грандиозный переезд в здание на Московском проспекте, возведенное в середине 90-х. До своей кончины в 2010 году Владимир Николаевич был бессменным руководителем РНБ.

Открытие памятной доски состоится в 16:00.

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