2018-12-06T11:06:18+03:00
Спорт

Дети до 14 лет смогут бесплатно сходить на матч «Зенита» с «Рубином»

Билеты можно будет получить в кассах стадиона, показав свидетельство о рождении
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дети до 14 лет смогут бесплатно сходить на матч «Зенита» с «Рубином».Дети до 14 лет смогут бесплатно сходить на матч «Зенита» с «Рубином».Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Последний домашний матч «Зенита», который сине-бело-голубые проведут 9 декабря против «Рубина», станет не только грандиозным шоу с участием музыкальных групп, но и будет большим детским мероприятием – все юные болельщики смогут придти на игру бесплатно.

- Дети в возрасте до 14 лет могут получить пригласительные билеты на tickets.fc-zenit.ru, в клиентском офисе на Добролюбова, 16А, и в кассах стадиона «Санкт-Петербург» в день матча, предъявив свидетельство о рождении, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Пока заветные квитки еще есть в свободном доступе, поэтому спортивные мамы и папы могут устроить праздник футбола своим детям.

А кроме этого, за два часа до начала встречи на стадионе «Санкт-Петербург» откроется новогодний «Фан-Променад» с участием духового оркестра и игровой площадкой, где каждый сможет сделать праздничное украшение своими руками.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Рожденные помогать»: 14-летняя киришанка стала победителем конкурса «Доброволец России»
На здании Российской национальной библиотеки появится памятная доска в честь ее директора Владимира Зайцева
«Малознакомая девушка» украла у петербуржца 200 тысяч рублей и угнала иномарку после проведенной ночи
В ДТП с такси на Обводном канале пострадал младенец
Прогноз поды на 6 декабря в Петербурге: Мокрый снег и около ноля
Более 640 тонн разделанной селедки не хотели пускать в Санкт-Петербург
На двоих мужчин в Петербурге напали с ножом из-за замечания
Стадион "Зенита" "Санкт-Петербург" в декабре превратится в хоккейную арену
Инормарка сбила 10-летнего ребенка в Красносельском районе Петербурга
Мужчина с пистолетом бегает по ТЦ «Невский» на Дыбенко
Мошенника, обокравшего петербургского ветерана ВОВ задержали
Пьяный дебошир сломал нос 4-летнему малышу за разбитый градусник в Петербурге
В Петербурге начнут контролировать деятельность такси
Более сотни светофоров на солнечных батареях установили в Петербурге за год
Завершилась реставрация интерьеров «Дома Мятлевых» в Петербурге
В Ленинградской области запустили онлайн-проект по сбору народных инициатив
Беглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге
Пациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу Ленобласти
Замурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота Ахилла
Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей