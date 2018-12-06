Дети до 14 лет смогут бесплатно сходить на матч «Зенита» с «Рубином»
Последний домашний матч «Зенита», который сине-бело-голубые проведут 9 декабря против «Рубина», станет не только грандиозным шоу с участием музыкальных групп, но и будет большим детским мероприятием – все юные болельщики смогут придти на игру бесплатно.
- Дети в возрасте до 14 лет могут получить пригласительные билеты на tickets.fc-zenit.ru, в клиентском офисе на Добролюбова, 16А, и в кассах стадиона «Санкт-Петербург» в день матча, предъявив свидетельство о рождении, - сообщает пресс-служба «Зенита».
Пока заветные квитки еще есть в свободном доступе, поэтому спортивные мамы и папы могут устроить праздник футбола своим детям.
А кроме этого, за два часа до начала встречи на стадионе «Санкт-Петербург» откроется новогодний «Фан-Променад» с участием духового оркестра и игровой площадкой, где каждый сможет сделать праздничное украшение своими руками.