2018-12-06T11:33:56+03:00
Общество

«Рожденные помогать»: 14-летняя киришанка стала победителем конкурса «Доброволец России»

Проект «Волшебный мир», направленный на социализацию людей с ограниченными возможностями, стал выбором народа в ходе голосования
Лилия КОЗЛОВА
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София Иванова покорила сердца народного жюри.София Иванова покорила сердца народного жюри.
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Во вторник, 5 декабря, в Ледовом дворце Москвы состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России». Юная 14-летняя жительница города Кириши София Иванова покорила сердца народного жюри и заняла первое место в номинации «Рожденные помогать». Почетный приз под аплодисменты присутствующих девочке вручили Ингеборга Дапкунайте и директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

- Проект Софии «Волшебный мир» стал победителем в ходе народного голосования, - сообщает пресс-служба Всероссийского конкурса.

Идея его заключается в том, чтобы волонтеры и дети с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими ограниченными возможностями вместе создавали мультфильмы. Для этого их собирают в группы, распределяют между ними обязанности, они вместе сочиняют сценарии, продумывают стилистику и подачу картины, лепят из пластилина либо рисуют персонажей и потом покадрово создают своими руками настоящие мини-фильмы.

Главная задача проекта в социализации людей с ограниченными возможностями с помощью вовлечения их в творчество. Кроме того, дети и подростки без каких-либо проблем в ходе такой совместной деятельности учатся общаться с людьми, имеющими инвалидность, налаживают с ними контакты, обмениваются эмоциями, опытом, занимаясь интересным делом. Площадкой для творческого проекта выступает молодежно-досуговый центр «Восход», а добровольцы киришского клуба «Альтаир» занимаются созданием благоприятных для творческого процесса, социализации и адаптации условий.

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