2018-12-06T13:02:02+03:00
Общество

Уголовное дело заведено после отравления малышей в частном детсаду на Васильевском острове

Проверка прокуратуры дала основания для принятия жесткого решения
Петр КИБЕР
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Уголовное дело заведено после отравления малышей в частном детсаду на Васильевском острове.Уголовное дело заведено после отравления малышей в частном детсаду на Васильевском острове.Фото: Мария ЛЕНЦ
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История с отравлением двух десятков малышей, которая произошла в конце ноября 2018 года в частном детском саду «Аспект», расположенного на Наличной улице, закончилась уголовным делом.

- После проведенной проверки, следственное управление УМВД по Василеостровскому району возбудило производство по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание людей», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что в 20-х числах ноября родители воспитанников детского сада начали обращаться к врачам из-за плохого самочувствия малышей. Основными жалобами были проблемы с желудком.

Врачи почти сразу же диагностировали у детей кишечную инфекцию и сальмонеллез. Всего с 19 по 27 ноября заболели 20 ребятишек. Часть из них пришлось положить в больницу.

Приехавшие на место сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора почти сразу обнаружили нарушения санитарии, которые и привели к печальному результату. Работа детского сада была приостановлена.

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