На Сенной площади после реставрации открыли здание гауптвахты

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-06T13:43:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Небольшая, светло-желтая постройка в цветах «классического» Петербурга стоит на Сенной площади Северной столицы с 1820 года. Здание гауптвахты, которое является одной из визитных карточек площади, было не в самом лучшем состоянии, но в 2018 году его фасад был полностью отреставрирован.

- В соответствии проектной документацией и разрешением КГИОП по инициативе и за счёт пользователя объекта были выполнены работы по реставрации фасадов, цоколя, стилобата памятника, а также первоочередные противоаварийные работы на кровле здания, - сообщает пресс-служба комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП).

Сейчас в помещении находится городской информационно-туристический центр, а когда-то здесь стояла караульная служба, стояли каменные весы, на которых проверяли товары, привозимые на Сенной рынок. А в 1874 году «на губе» даже сидел Федор Михайлович Достоевский, арестованный за нарушение цензурного устава.

Напомним, что дом на Садовой улице 37, литера А, является объектом культурного наследия федерального значения «Гауптвахта».