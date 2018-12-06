Вечером 6 декабря ЗСД закроют для водителей из-за саммита ЕАЭС

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-06T14:07:50+03:00

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Сегодня в Петербург съехались важные гости.6 декабря городе на Неве примет сразу два крупных саммита. Это заседание комиссии Евразийского экономического союза ЕАЭС и встреча глав государств СНГ. Визит делегаций создаст некоторые неудобства автомобилистам. Так, в четверг вечером будет частично перекрыт Западный скоростной диаметр.

- В связи с проездом кортежей по ЗСД планируется закрытие силами ГИБДД движения по трассе в южном направлении на участке от набережной Макарова до КАД (Юг), - сообщает пресс-служба ЗСД.

Транспорт, следующий с Севера, будет направляться на съезд к набережной Макарова.

В дирекции диаметра водителей предупреждают, что будут закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

С набережной Макарова, с набережной реки Екатерингофки, с Благодатной улицы и с Автомобильной улицы.

Ограничения начнут действовать с 21:45 6 декабря и приблизительно в течение часа. Движение в северном направлении осуществляется в обычном режиме.