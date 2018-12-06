2018-12-06T14:25:13+03:00
Общество

Кашин мост в Петербурге оборудовали пандусами для инвалидов

Также перед спусками нанесли тактильную разметку
Лилия КОЗЛОВА
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Кашин мост в Петербурге оборудовали пандусами для инвалидов Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»Кашин мост в Петербурге оборудовали пандусами для инвалидов Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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Постепенно Петербург становится более благоприятным и устроенным для жизни в нем инвалидов. Во многих районах города стали появляться специальные детские площадки, подъемники у парадных домов спальных районов, пандусы в магазинах. Теперь и тротуары Кашина моста через Крюков канал в Адмиралтейском районе Северной столицы сделали удобными для маломобильных групп населения.

- Были проведены работы по установке двух пандусов по набережной Крюкова канала со стороны от дома 11 до дома 14. Противоположная сторона напротив дома 13 по набережной до Никольского сада также обустроена, там установлены стопопандусы, - сообщает пресс-служба «Мостотрест».

Кроме того, перед всеми спусками нанесли специальную тактильную разметку, которая станет особо полезной для слабозрячих людей.

Обустройство Кашина моста стало инициативой самих петербуржцев, которые приняли участие в проекте «Твой бюджет – 2017». Замысел его заключается в том, что сами жители города могут проявить инициативу и предложить свои идеи, которые направлены на развитие и улучшение Петербурга.

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