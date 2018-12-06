2018-12-06T14:29:01+03:00
Общество

Почти 32 тысячи петербуржцев могут остаться на Новый год без света

Причиной блэкаута станут долги горожан за электричество
Петр КИБЕР
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Почти 32 тысячи петербуржцев могут остаться на Новый год без света.Почти 32 тысячи петербуржцев могут остаться на Новый год без света.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Как только ни призывают коммунальщики оплачивать счета за свои услуги, а долги горожан перед сбытовыми компаниями только увеличиваются. А учитывая, что впереди новогодние праздники, то деньги петербуржцев опять могут уйти мимо кассы. Предвидя это, энергетики уже пригрозили отключить свет почти 32 тысячам должников.

- Уведомления о предстоящем отключении электроэнергии получили 31 590 абонентов, чей суммарный долг составляет более 146 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба «Петроэлектросбыта».

В компании пригрозили, что их не разжалобят разговоры о Новом годе – бригады по «включению» темноты будут работать вплоть до 31 декабря. Поэтому петербуржцам, у которых нагорело за свет, настойчиво рекомендуется пойти и заплатить хотя бы часть денег, чтобы начать погашать долги. В противном случае, ночь с 31 на 1 вряд ли окажется праздничной.

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