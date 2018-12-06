2018-12-06T14:57:47+03:00
Происшествия

Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына

Женщине не понравилось, что ребенок без спроса сел играть в компьютер
Петр КИБЕР
Поделиться:
Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына.Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Следственное управление СК России по Ленинградской области предъявило обвинение в убийстве по неосторожности 37-летней женщине, забившей до смерти своего 4-летнего сына. До рассмотрения дела в суде она будет находиться под арестом.

- На допросе женщина рассказала, что вернувшись ночью домой в состоянии алкогольного опьянения, застала ребенка за игрой в компьютер, - сообщает пресс-служба СК Ленобласти.

По словам матери, она неоднократно запрещала это сыну, и проступок малыша ее сильно разозлил. Женщина набросилась на малыша и несколько раз сильно его ударила. Полученные травмы оказались смертельными. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.

Позднее подозреваемую задержала полиция, а суд отправил под арест.

Напомним, что инцидент произошел 29 ноября в поселке Барышево Выборгского района Ленинградской области. Сейчас расследование дела продолжается, проводятся дополнительные судебные экспертизы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму