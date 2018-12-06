2018-12-06T14:57:47+03:00
Происшествия

Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына

Женщине не понравилось, что ребенок без спроса сел играть в компьютер
Петр КИБЕР
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Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына.Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Следственное управление СК России по Ленинградской области предъявило обвинение в убийстве по неосторожности 37-летней женщине, забившей до смерти своего 4-летнего сына. До рассмотрения дела в суде она будет находиться под арестом.

- На допросе женщина рассказала, что вернувшись ночью домой в состоянии алкогольного опьянения, застала ребенка за игрой в компьютер, - сообщает пресс-служба СК Ленобласти.

По словам матери, она неоднократно запрещала это сыну, и проступок малыша ее сильно разозлил. Женщина набросилась на малыша и несколько раз сильно его ударила. Полученные травмы оказались смертельными. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.

Позднее подозреваемую задержала полиция, а суд отправил под арест.

Напомним, что инцидент произошел 29 ноября в поселке Барышево Выборгского района Ленинградской области. Сейчас расследование дела продолжается, проводятся дополнительные судебные экспертизы.

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