Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына
Следственное управление СК России по Ленинградской области предъявило обвинение в убийстве по неосторожности 37-летней женщине, забившей до смерти своего 4-летнего сына. До рассмотрения дела в суде она будет находиться под арестом.
- На допросе женщина рассказала, что вернувшись ночью домой в состоянии алкогольного опьянения, застала ребенка за игрой в компьютер, - сообщает пресс-служба СК Ленобласти.
По словам матери, она неоднократно запрещала это сыну, и проступок малыша ее сильно разозлил. Женщина набросилась на малыша и несколько раз сильно его ударила. Полученные травмы оказались смертельными. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.
Позднее подозреваемую задержала полиция, а суд отправил под арест.
Напомним, что инцидент произошел 29 ноября в поселке Барышево Выборгского района Ленинградской области. Сейчас расследование дела продолжается, проводятся дополнительные судебные экспертизы.