2018-12-06T15:02:58+03:00
Происшествия

Буйный мужчина угрожал убить расческой парикмахершу в Колпино

Посетитель салона красоты пришел, чтобы подстричься, но в итоге оказался в полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Буйный мужчина угрожал убить расческой парикмахершу в КолпиноБуйный мужчина угрожал убить расческой парикмахершу в КолпиноФото: Евгений ТУМАШОВ
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В Колпино обычный поход к парикмахеру для 44-летнего мужчины закончился посещением отделения полиции. Клиент хотел подровнять волосы, однако, в какой-то момент его настроение резко переменилось, и он напал на сотрудницу салона красоты, пообещав убить ее.

- В среду, 5 декабря, мужчина пришел в салон красоты в доме 60 на Пролетарской улице в Колпино и попросил подстричься. Мастер его усадила в кресло, однако нервный клиент начал грубить и агрессивно себя вести по отношению к 55-летней парикмахерше. Между ними возникла ссора. Разъяренный мужчина вскочил, схватил работницу салона за горло и начал ее душить. После этого он схватил металлическую расческу, приставил ее к горлу женщины и стал угрожать убийство, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Другая работница этого же салона подняла панику. Она побежала в соседнюю букмекерскую контору, сотрудник которой незамедлительно нажал на кнопку сигнализации. На вызов быстро прибежали Росгвардейцы, которые скрутили буйного клиента и отвели его в 55-е отделение полиции.

Мужчина так и остался и незаконченной стрижкой. Возможно, она теперь ему и не понадобится, так как после проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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