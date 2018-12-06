2018-12-06T15:29:03+03:00
Общество

Беглов: Если не строить дороги, то в Петербурге наступит транспортный коллапс

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры, врио губернатора попросил денег у Москвы
Петр КИБЕР
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Беглов: Если не строить дороги, то в Петербурге наступит транспортный коллапс.Беглов: Если не строить дороги, то в Петербурге наступит транспортный коллапс.Фото: Тимур ХАНОВ
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Не секрет, что количество автомобилей в больших городах растет быстрее, чем дорожная сеть. И Петербург в этом – не исключение. На совещании по развитию транспортной инфраструктуры города, Александр Беглов заявил о том, что если срочно не принять мер, то в скором может наступить коллапс.

- Нам необходимо решить ряд сложных вопросов взаимодействия федерального центра, Министерства транспорта, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С болевыми точками, которые сейчас есть, можно справиться только вместе, - приводит слова врио губернатора пресс-служба Смольного.

По словам Александра Беглова, он уже поднимал вопрос финансирования инфраструктурных проектов на встрече с Дмитрием Медведевым. Сейчас город тратит деньги на разработку проектов и хочет быть уверен, что они будут реализованы. А для этого необходима помощь федеральных властей.

Среди заявленного - реконструкция Московского шоссе и участка трассы «Нарва», строительство Восточного скоростного диаметра и другие проекты.

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