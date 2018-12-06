Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга

6 Дек. 15:33 2018-12-06T15:33:15+03:00

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В Петербурге уже начинаются новогодние мероприятия. Город становится все ярче и краше, а с 8 декабря откроется XIII Рождественская ярмарка. В связи с этим больше месяца в центре города будет ограничено движение для транспорта.

- С 00:00 8 декабря 2018 года и до 24:00 17 января 2019 года в связи с проведением Рождественской ярмарки будет закрыт проезд на участке между домами 46 и 48 на Загородном проспекте, прилегающему к Пионеркой площади, - сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Главную городскую ярмарку будет проводить Центр дополнительного образования для школьников на Пионерской площади, напротив ТЮЗа. Откроется она только 22 декабря, но уже с 8 числа начнутся подготовительные работы. Специально для петербуржцев и гостей города выставят 60 киосков с поделками, сувенирами и угощениями. Также там откроется Домик ремесел и Домик самого Деда Мороза, который прибудет на ярмарку в день открытия.