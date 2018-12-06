Закладчица наркотиков задержана в Московском районе Петербурга

6 Дек. 15:55 2018-12-06T15:55:46+03:00

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Из-за мелкого хулиганства девушка в Петербурге может оказаться в тюрьме. Петербурженка могла отделаться административным наказанием, если бы не имела при себе серьезное количество наркотиков.

- 2 декабря около одиннадцати часов вечера сотрудники вневедомственной охраны возле дома 22 на улице Орджоникидзе Московского района Северной столицы задержали девушку. Барышня хулиганила, за что ее отвели в 51 отделение полиции, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Однако во время обыска, у нарушительницы порядка обнаружили при себе 15 пакетиков порошкообразного вещества голубого цвета. Стало ясно, что это наркотики. Это позже подтвердила и экспертиза. После этого девушка призналась, что это ее «работа». Она рассказала, то делает закладки и указала места, где уже успела спрятать запрещенные вещества. В общей сложности в тайниках было найдено еще 18 пакетиков с наркотиками.

Разумеется, так просто девушку из полиции не отпустили. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 228.4.