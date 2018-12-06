2018-12-06T16:27:17+03:00
Происшествия

Петербурженка помогла полиции раскрыть убийство «по горячим следам»

Женщина стала свидетелем жестокого избиения мужчины и сфотографировала нападавших
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка помогла полиции раскрыть убийство «по горячим следам»Петербурженка помогла полиции раскрыть убийство «по горячим следам»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Благодаря неравнодушию и бдительности жительницы Петербурга, полиция Невского района смогла оперативно найти людей, убивших человека. Она стала свидетельницей драки и оперативно позвонила правоохранителям, сообщив им о случившемся.

- Вечером в среду, 5 декабря, около одного из домов на проспекте Большевиков, двое пьяных мужчин жестоко избили человека, который скончался на том же месте, - сообщает следственный комитет Петербурга.

Местная жительница, которая увидела драку, не стала просто за ней наблюдать и не прошла мимо. Она быстро достала мобильный телефон, сфотографировала нападавших и вызвала скорую с полицией. К сожалению, к тому моменту, как приехали медики, избитый умер.

Однако показания и фотографии, сделанные свидетельницей очень помогли сотрудникам правопорядка «по горячим следам» найти нападавших. Ими оказались 31-летний и 41-летний жильцы соседних домов, которых уже задержали. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение.

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