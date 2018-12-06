2018-12-06T18:07:09+03:00
Происшествия

Пенсионер скончался под колесами иномарки во Фрунзенском районе Петербурга

Личность сбитого мужчины устанавливается
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионер скончался под колесами иномарки во Фрунзенском районе ПетербургаПенсионер скончался под колесами иномарки во Фрунзенском районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Во Фрунзенском районе Петербурга на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы иномарка сбила пожилого мужчину. Приехавшая на место скорая помощь, к сожалению, ничем не смогла помощь. Пешеход скончался от удара.

- А он был чьим-то отцом, дедом и мужем. Соболезную родным. Лучше постоять и пусть вам гудят, чем омрачать жизнь себе и своим близким, - написал один из участников обсуждения происшествия в социальной сети.

Авария произошла днем 6 декабря. За рулем «Пежо Партнер», который сбил мужчину, находился 41-летний водитель. По словам очевидцев, пенсионер, на вид 65-лет, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался уйти от столкновения, но пешеход замешкался на скользкой дороге. Свидетели сообщают, что мужчина скончался на месте.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все детали, при котором произошло смертельное ДТП. Личность погибшего мужчины пока что не установлена.

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