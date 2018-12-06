2018-12-06T18:31:49+03:00
Общество

МЧС предупреждает: 7-9 декабря на дорогах Ленобласти будет гололед

Сохраняется высокая вероятность ДТП
Лилия КОЗЛОВА
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МЧС предупреждает: 7-9 декабря на дорогах Ленобласти будет гололедМЧС предупреждает: 7-9 декабря на дорогах Ленобласти будет гололедФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Последние дни погода в Ленинградской области стала мягче - относительно теплые дни и не очень холодные ночи. Периодически портит настроение мокрый снег или дождь. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия продержатся еще до конца недели. Однако из-за того, что растаявший за день снег ночью замерзает, дороги затягивает гололед.

- С 7 по 9 декабря на трассах и магистралях Ленобласти местами ожидается гололедица, - сообщает пресс-служба МЧС по региону. – В связи с этим сохраняется вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей. Также вероятны затруднения движения по дорогам области.

Повышенную внимательность надо проявлять как пешеходам, так и автомобилистам, так как на скользкой дороге тормозной путь транспорта сильно увеличивается, и далеко не у всех на ботинках есть специальные шипы. Важный совет водителям – не превышать скорость на дорогах и держать дистанцию между машинами более длинную, чем обычно. В случае экстренной ситуации это поможет сохранить здоровье и жизнь себе и людям.

В пятницу, 7 декабря, в 47-м регионе температура воздуха в течение суток будет варьироваться от плюс 1 до минус 4. Ветер сильный до 11 метров секунду, но теплый, преимущественно южный. Небо будет облачным, но с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег.

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