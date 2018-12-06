Суд признал невменяемым организатора теракта в петербургском супермаркете

6 Дек. 19:05 2018-12-06T19:05:56+03:00

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В Петербурге завершились заседания по уголовному делу о теракте в «Перекрестке», прогремевшего в декабре 2017 года. Московский окружной военный суд признал Дмитрия Лукьяненко невменяемым и освободил от уголовной ответственности. Его принудительно отправят на лечение в психиатрическую больницу.

- Лукьяненко вину не отрицал. Фигурант освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера, - уточняет пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, взрыв произошел в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте 27 декабря. Бомбу, начиненную гайками, Дмитрий Лукьяненко оставил в камере хранения. По словам мужчины, так он хотел привлечь внимание к деятельности организации «ДЭИР», которая вела психологические тренинги.

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На страшный шаг его толкнулась ненависть. Но не к человечеству вообще, а к адептам и организаторам Школы ДЭИР (Дальнейшее Энерго-Информационное Развитие).

– Это секта экстрасенсов. Они меня мучили. Для того, чтобы люди знали о них, я сделал эту бомбу и оставил две флэшки, – рассказал он на допросе.

Оказывается петербургский филиал этого центра находится в доме 23 по улице Жукова. Это всего в полукилометре от злополучного супермаркета, взорванного террористом (подробности).

Подозреваемого в совершении теракта в петербургском супермаркете выдала флешка в колбасе

Фото получили почти сразу после взрыва, изучив записи с камер видеонаблюдения в магазине и на ближайших улицах. Но найти преступника по одной только фотографии было бы не так-то просто. Однако при осмотре магазина на одной из полок следователи обнаружили колбасу с воткнутой в неефлешкой (подробности).

В супермаркете на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв

Мама Ксении в момент взрыва была в театральной кассе у входа в вестибюль.

- Мою маму откинуло взрывной волной или оглушило. Она выбежала, позвонила, сказала, что много народа, все выбегают… Взрыв был очень сильный, двери повышибало. Как я поняла, многие в крови были, - говорит девушка (подробности).

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По предварительной информации, врачи признали Дмитрия Лукьяненко невменяемым (подробности).