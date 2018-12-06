2018-12-06T19:44:45+03:00
Общество

Машины чемпионов «Формулы-1» и WRC припарковались на Дворцовой площади Петербурга

Уникальные гоночные автомобили выставлены в рамках генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации
Лилия КОЗЛОВА
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Машины чемпионов «Формулы-1» и WRC припарковались на Дворцовой площади ПетербургаМашины чемпионов «Формулы-1» и WRC припарковались на Дворцовой площади ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Утром в четверг, 6 декабря, на Дворцовой площади выставили самые настоящие чемпионские гоночные машины. Петербуржцы и гости города своими глазами могут увидеть Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+, который принес победу Льюису Хэммлтону в «Формуле-1» и Toyota Yaris, ставший самым быстрым раллийный автомобилем в серии WRC.

Уникальные гоночные болиды припарковались на главной площади Петербурга не просто так. С 3 по 7 декабря в Северной столице проходит генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA). В ходе этого мероприятия определяется мировая политика автомобильного спорта на будущий год.

- По словам президента Российской автомобильной федерации Виктора Кирьянова, данное международное мероприятие впервые проводится в России и является очень значимым для спортивной общественности страны, - сообщает сайт Кремля.

Завтра, 7 декабря, в последний день генассамблеи состоится торжественная церемония награждения чемпионов мира автомобильного спорта. Она пройдет в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича. Среди важных гостей ожидаются руководство FIA, президенты автомобильных клубов, прославленные чемпионы и главы легендарных команд.

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