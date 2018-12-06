2018-12-06T20:11:34+03:00
Общество

Дачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидение

Постоянные жители Ленобласти станут обладателями 10 новых каналов
Лилия КОЗЛОВА
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Дачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидениеДачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидениеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жители Ленинградской области и петербургские дачники получат подарок к Новому году – доступ к цифровому телевидению. Уже с 28 ноября началась тестовая трансляция десяти цифровых каналов пакета РТРС-2 в Луге, Больших Березницах, Новинке и Кузнецове, а это почти 100 тысяч зрителей телевизора.

- Еще десять цифровых эфирных каналов появятся у жителей области и дачников к новому году. Это станет своеобразным подарком, - говорится на официальном сайте администрации Петербурга.

Зрителями всех двадцати каналов в «цифре» долгое время были только жители Петербурга, Выборга, Гатчины, Тихвина и прилегающих районов. С 21 ноября к ним подключились еще зрители в Светогорске, Приозерске, Тракторном.

Как «КП» писала ранее, с 2019 года Россия собирается полностью переходить на цифровое телевещание. Переход будет происходить поэтапно и безболезненно. Цифровое эфирное телевидение уже сейчас доступно 100% жителей Петербурга и 98,43% жителей Ленинградской области.

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