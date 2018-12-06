2018-12-06T20:11:34+03:00
Общество

Дачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидение

Постоянные жители Ленобласти станут обладателями 10 новых каналов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидениеДачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидениеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Жители Ленинградской области и петербургские дачники получат подарок к Новому году – доступ к цифровому телевидению. Уже с 28 ноября началась тестовая трансляция десяти цифровых каналов пакета РТРС-2 в Луге, Больших Березницах, Новинке и Кузнецове, а это почти 100 тысяч зрителей телевизора.

- Еще десять цифровых эфирных каналов появятся у жителей области и дачников к новому году. Это станет своеобразным подарком, - говорится на официальном сайте администрации Петербурга.

Зрителями всех двадцати каналов в «цифре» долгое время были только жители Петербурга, Выборга, Гатчины, Тихвина и прилегающих районов. С 21 ноября к ним подключились еще зрители в Светогорске, Приозерске, Тракторном.

Как «КП» писала ранее, с 2019 года Россия собирается полностью переходить на цифровое телевещание. Переход будет происходить поэтапно и безболезненно. Цифровое эфирное телевидение уже сейчас доступно 100% жителей Петербурга и 98,43% жителей Ленинградской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму