2018-12-06T20:54:43+03:00
Общество

Петербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарств

Врио губернатора Северной столицы подписал изменения в социальный кодекс города
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарствПетербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарствФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жители Петербурга, имеющие право на получение льготных лекарств за счет бюджетных средств города при амбулаторном лечении по основному заболеванию, теперь будут иметь расширенные возможности. Такие изменения одобрил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов, подписав изменения в социальный кодекс города.

- Теперь горожане будут иметь право получать лекарства не только по основным, но и сопутствующим заболеваниям, - сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее жители города на Неве, получая рецепты от врачей при амбулаторном лечении по сопутствующим болезням, не могли взять по льготе необходимые медицинские препараты. Но после подписания Бегловым изменений, эти меры будут изменены, в связи с чем лечение для льготников станет еще доступнее.

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