Сотрудники "Водоканала" попались на взятке

6 Дек. 23:24 2018-12-06T23:24:38+03:00

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Уголовное дело в отношении сотрудников "Водоканала Санкт-Петербурга" возбудили в Следственном управлении по региону. Задержанных подозревают по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве".

- Как следует из материалов дела начальник Службы эколонического мониторинга Управления охраны окружающей среды Роман Захлебаев и ведущий инженер Службы документационного обеспечения и контроля абонентов филиала "Водоканала", а также Константин Душко и Александр Цукур вступили в преступный сговор на получение взяток, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Давать "на лапу" им должны были за оформление декларации и дальнейшее изменение сведений о качестве сточных вод, естественно, в пользу взяткодателей.

Как подсчитали следователи, с февраля по декабрь этого года соучастники получили от представителя одной коммерческой структуры 255 тысяч рублей взятки. Подозреваемых задержали с поличным - при получении взятки. Расследование уголовного дела продолжается.