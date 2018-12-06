2018-12-06T23:24:38+03:00
Происшествия

Сотрудники "Водоканала" попались на взятке

Двоих отправили под стражу, двоих отпустили под подписку
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Соучастники обещали за взятку оценить качество сточных вод на "отлично". Фото: Архив "КП"Соучастники обещали за взятку оценить качество сточных вод на "отлично". Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Уголовное дело в отношении сотрудников "Водоканала Санкт-Петербурга" возбудили в Следственном управлении по региону. Задержанных подозревают по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве".

- Как следует из материалов дела начальник Службы эколонического мониторинга Управления охраны окружающей среды Роман Захлебаев и ведущий инженер Службы документационного обеспечения и контроля абонентов филиала "Водоканала", а также Константин Душко и Александр Цукур вступили в преступный сговор на получение взяток, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Давать "на лапу" им должны были за оформление декларации и дальнейшее изменение сведений о качестве сточных вод, естественно, в пользу взяткодателей.

Как подсчитали следователи, с февраля по декабрь этого года соучастники получили от представителя одной коммерческой структуры 255 тысяч рублей взятки. Подозреваемых задержали с поличным - при получении взятки. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Петербурга "Порш Маккан" "сложился", врезавшись в двухэтажный автобус
В Петербурге мужчина с топором разгромил книжный магазин
Петербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарств
«Мост глупости» поймал очередную «жертву»
Дачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидение
Машины чемпионов «Формулы-1» и WRC припарковались на Дворцовой площади Петербурга
Из «дороги смерти» в «дорогу дружбы»: участок «Скандинавии» открылся после реконструкции
Суд признал невменяемым организатора теракта в петербургском супермаркете
МЧС предупреждает: 7-9 декабря на дорогах Ленобласти будет гололед
Пенсионер скончался под колесами иномарки во Фрунзенском районе Петербурга
Петербургского бизнесмена похитили люди в форме ОМОН
Администрация Кронштадта заплатит штраф за покупку курток на бюджетные деньги
Петербурженка помогла полиции раскрыть убийство «по горячим следам»
Закладчица наркотиков задержана в Московском районе Петербурга
Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга
Беглов: Если не строить дороги, то в Петербурге наступит транспортный коллапс
Буйный мужчина угрожал убить расческой парикмахершу в Колпино
Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына
Почти 32 тысячи петербуржцев могут остаться на Новый год без света
Кашин мост в Петербурге оборудовали пандусами для инвалидов
Вечером 6 декабря ЗСД закроют для водителей из-за саммита ЕАЭС
На Сенной площади после реставрации открыли здание гауптвахты
Уголовное дело заведено после отравления малышей в частном детсаду на Васильевском острове
«Рожденные помогать»: 14-летняя киришанка стала победителем конкурса «Доброволец России»