В центре Петербурга "Порш Маккан" "сложился", врезавшись в двухэтажный автобус
Двухэтажные красные автобусы постоянно курсируют по центру Санкт-Петербурга,перевозя туристов от одной достопримечательности к другой. А в четверг 6 декабря такой автобус попал в полицейскую сводку.
Как сообщают в полиции, на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге лоб в лоб столкнулись "Порш Маккан" и двухэтажный туристический автобус. По словам очевидцев, за пару метров до пешеходного перехода водитель легковушки вдруг пошел на обгон и оказался на встречке, где и влетел в автобус.
- В результате ДТП травмы средней степени тяжести получил водитель автомобиля "Порш Маккан". Один пассажир автобуса в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Туристы, путешествующие по городу на автобусе, эту прогулку надолго запомнят.