2018-12-07T00:01:33+03:00
Происшествия

В центре Петербурга "Порш Маккан" "сложился", врезавшись в двухэтажный автобус

Пострадал водитель легковушки и один из пассажиров туристического автобуса
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
"Порш" и двухэтажный автобус столкнулись лоб в лоб. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте"Порш" и двухэтажный автобус столкнулись лоб в лоб. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Двухэтажные красные автобусы постоянно курсируют по центру Санкт-Петербурга,перевозя туристов от одной достопримечательности к другой. А в четверг 6 декабря такой автобус попал в полицейскую сводку.

Как сообщают в полиции, на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге лоб в лоб столкнулись "Порш Маккан" и двухэтажный туристический автобус. По словам очевидцев, за пару метров до пешеходного перехода водитель легковушки вдруг пошел на обгон и оказался на встречке, где и влетел в автобус.

- В результате ДТП травмы средней степени тяжести получил водитель автомобиля "Порш Маккан". Один пассажир автобуса в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Туристы, путешествующие по городу на автобусе, эту прогулку надолго запомнят.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники "Водоканала" попались на взятке
В Петербурге мужчина с топором разгромил книжный магазин
Петербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарств
«Мост глупости» поймал очередную «жертву»
Дачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидение
Машины чемпионов «Формулы-1» и WRC припарковались на Дворцовой площади Петербурга
Из «дороги смерти» в «дорогу дружбы»: участок «Скандинавии» открылся после реконструкции
Суд признал невменяемым организатора теракта в петербургском супермаркете
МЧС предупреждает: 7-9 декабря на дорогах Ленобласти будет гололед
Пенсионер скончался под колесами иномарки во Фрунзенском районе Петербурга
Петербургского бизнесмена похитили люди в форме ОМОН
Администрация Кронштадта заплатит штраф за покупку курток на бюджетные деньги
Петербурженка помогла полиции раскрыть убийство «по горячим следам»
Закладчица наркотиков задержана в Московском районе Петербурга
Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга
Беглов: Если не строить дороги, то в Петербурге наступит транспортный коллапс
Буйный мужчина угрожал убить расческой парикмахершу в Колпино
Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына
Почти 32 тысячи петербуржцев могут остаться на Новый год без света
Кашин мост в Петербурге оборудовали пандусами для инвалидов
Вечером 6 декабря ЗСД закроют для водителей из-за саммита ЕАЭС
На Сенной площади после реставрации открыли здание гауптвахты
Уголовное дело заведено после отравления малышей в частном детсаду на Васильевском острове
«Рожденные помогать»: 14-летняя киришанка стала победителем конкурса «Доброволец России»