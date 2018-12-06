2018-12-07T00:54:57+03:00
Происшествия

В центре Петербурга "Порш Макан" "сложился", врезавшись в двухэтажный автобус

Пострадал водитель легковушки и один из пассажиров туристического автобуса
Елена МОЛОДКИНА
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"Порш" и двухэтажный автобус столкнулись лоб в лоб. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте"Порш" и двухэтажный автобус столкнулись лоб в лоб. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Двухэтажные красные автобусы постоянно курсируют по центру Санкт-Петербурга,перевозя туристов от одной достопримечательности к другой. А в четверг 6 декабря такой автобус попал в полицейскую сводку.

Как сообщают в полиции, на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге лоб в лоб столкнулись "Порш Макан" и двухэтажный туристический автобус. По словам очевидцев, за пару метров до пешеходного перехода водитель легковушки вдруг пошел на обгон и оказался на встречке, где и влетел в автобус.

- В результате ДТП травмы средней степени тяжести получил водитель автомобиля "Порш Макан". Один пассажир автобуса в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Туристы, путешествующие по городу на автобусе, эту прогулку надолго запомнят.

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