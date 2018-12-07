2018-12-07T07:53:56+03:00
Общество

Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря и выходные в Петербурге: Около ноля и солнечно, но снежно

Последний рабочий день недели порадует жителей города на Неве ясной погодой и приятым южным ветром
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря и выходные в Петербурге: Около ноля и солнечно, но снежно.Прогноз погоды на пятницу, 7 декабря и выходные в Петербурге: Около ноля и солнечно, но снежно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Петербурге пятница, а это значит, что на носу два выходных дня, когда можно никуда не вставать, а просто наслаждаться прогулками по городу и пригородам, тем более, что погода будет способствовать этому.

- 7 декабря будет ясно и солнечно, ночью и утром возможен небольшой мокрый снег, однако днем осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура составит от -1 до +1, атмосферное давление понизится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Что касается грядущих выходных, то синоптики обещают и в субботу и в воскресенье практически одинаковую погоду. Будет идти мокрый снег, дуть южный ветер, а солнце скроется за облаками. Атмосферное давление сильно не изменится, а температура составит от – 3 до +1 градуса.

Единственная неприятность, которая поджидает пешеходов и водителей – это гололед. При такой погоде он точно останется на дорогах.

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