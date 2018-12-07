2018-12-07T10:02:04+03:00
Спорт

Дзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА

Нападающий «Зенита» прорекламировал игры «Зимней классики» на стадионе «Санкт-Петербург»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА. Фото: ХК СКАДзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА. Фото: ХК СКА
Изменить размер текста:

Уже совсем скоро футбольный стадион «Санкт-Петербург», на котором свои игры проводит «Зенит», превратиться в хоккейную арену. 16 и 22 декабря здесь пройдут игры «Зимней классики». Чтобы пригласить болельщиков на матчи, на коньки вместе с хоккеистами СКА встал и Артем Дзюба.

- Хоккей. Классика. Петербург 2018. Это будет легендарно! – интригует пресс-служба СКА в клубном «Твиттере».

По сюжету видеоролика, нападающий «Зенита» заходит в раздевалку и видит там не футболистов, а хоккеистов СКА готовых к игре. Дзюба сам встает на коньки, выходит на лед и в конце приглашает всех болельщиков на матчи.

Напомним, что «Зимней классикой» называют хоккейные встречи на открытом воздухе. В США и России их обычно проводят на больших стадионах. В нынешнем году принимать игры будет Петербург. 16 декабря на новой арене Крестовского острова встретятся сборные России и Финляндии в рамках хоккейного Евротура, а 22 числа СКА примет московский ЦСКА. На стадионе «Санкт-Петербург» ждут до 70 тысяч болельщиков.

Дзюба сыграл в хоккей всеме со СКА.Видео: Twitter Хоккейный клуб СКА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму