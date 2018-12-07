2018-12-07T10:02:04+03:00
Спорт

Дзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА

Нападающий «Зенита» прорекламировал игры «Зимней классики» на стадионе «Санкт-Петербург»
Петр КИБЕР
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Дзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА. Фото: ХК СКАДзюба встал на коньки и сыграл в хоккей вместе со СКА. Фото: ХК СКА
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Уже совсем скоро футбольный стадион «Санкт-Петербург», на котором свои игры проводит «Зенит», превратиться в хоккейную арену. 16 и 22 декабря здесь пройдут игры «Зимней классики». Чтобы пригласить болельщиков на матчи, на коньки вместе с хоккеистами СКА встал и Артем Дзюба.

- Хоккей. Классика. Петербург 2018. Это будет легендарно! – интригует пресс-служба СКА в клубном «Твиттере».

По сюжету видеоролика, нападающий «Зенита» заходит в раздевалку и видит там не футболистов, а хоккеистов СКА готовых к игре. Дзюба сам встает на коньки, выходит на лед и в конце приглашает всех болельщиков на матчи.

Напомним, что «Зимней классикой» называют хоккейные встречи на открытом воздухе. В США и России их обычно проводят на больших стадионах. В нынешнем году принимать игры будет Петербург. 16 декабря на новой арене Крестовского острова встретятся сборные России и Финляндии в рамках хоккейного Евротура, а 22 числа СКА примет московский ЦСКА. На стадионе «Санкт-Петербург» ждут до 70 тысяч болельщиков.

Дзюба сыграл в хоккей всеме со СКА.Видео: Twitter Хоккейный клуб СКА

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